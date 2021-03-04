Песков: Россия полностью соблюдает положения конвенции о химическом оружии

Россия полностью выполнила положения конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих визави. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 4 марта.

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что в настоящее время у некоторых стран до сих пор есть химической оружие, к ним в том числе относятся США.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напоминала Вашингтону, что Россия несколько лет назад избавилась от химического оружия, в то время как Соединенные Штаты продолжают им обладать.

Позже в Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать новых санкций, которые Вашингтон намеревается ввести против нее из-за ситуации с российским блогером в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.