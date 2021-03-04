Путин: у власти должны быть люди разных взглядов

Президент России Владимир Путин уверен, что у власти должны находиться люди разных взглядов и убеждений для более эффективного решения проблем в стране. Об этом он сказал во время встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе» в четверг, 4 марта, передает РИА «Новости».

Глава государства выступил за то, чтобы волонтеры больше участвовали в политической жизни России. Он отметил, что в волонтерское движение входят люди разных мировоззрений, благодаря этому они могут быть носителями разных подходов к устранению определенных проблем, перед которыми стоит РФ или регион.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», — сказал российский лидер.