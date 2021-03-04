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Новости политики

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова назвала антироссийские санкции ЕС ничтожными с правовой точки зрения

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Москва считает антироссийские санкции Евросоюза ничтожными с правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — добавила Захарова.

По словам политика, Россия ответит соразмерно на «очередную недружественную акцию ЕС».

Ранее в МИД назвали санкции Запада частью политики сдерживания России.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

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