Захарова назвала антироссийские санкции ЕС ничтожными с правовой точки зрения

Москва считает антироссийские санкции Евросоюза ничтожными с правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — добавила Захарова.

По словам политика, Россия ответит соразмерно на «очередную недружественную акцию ЕС».

Ранее в МИД назвали санкции Запада частью политики сдерживания России.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.