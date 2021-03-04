РФ выступает за развитие плодотворного сотрудничества с Германией

Первый замглавы МИД России Владимира Титова провел консультации со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел ФРГ Мигелем Бергером. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам переговоров, было заявлено, что Россия поддерживает развитие плодотворного и разнопланового сотрудничества с Германией, несмотря на существующие разногласия.

В частности, подчеркнуто стремление развивать научно-образовательную, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

Кроме того, Россия поддерживает «расширение активных контактов на межрегиональном и межмуниципальном уровнях».

Ранее стало известно, что Германия планирует упростить визовый режим с Россией.