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Новости политики

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РФ выступает за развитие плодотворного сотрудничества с Германией

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Первый замглавы МИД России Владимира Титова провел консультации со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел ФРГ Мигелем Бергером. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам переговоров, было заявлено, что Россия поддерживает развитие плодотворного и разнопланового сотрудничества с Германией, несмотря на существующие разногласия.

В частности, подчеркнуто стремление развивать научно-образовательную, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

Кроме того, Россия поддерживает «расширение активных контактов на межрегиональном и межмуниципальном уровнях».

Ранее стало известно, что Германия планирует упростить визовый режим с Россией.

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