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Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов во время посещения Государственной думы РФ, 2017 год Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов во время посещения Государственной думы РФ, 2017 год

Россия выступила за углубление диалога с США по ряду тем

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Россия рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-клаб». Оно было опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Он отметил, что российская сторона также выступает за углубление диалога «по положению на Ближнем Востоке, проблематике Латинской Америки, Азии, Африки».

Как указал дипломат, интересам Москвы и Вашингтона отвечало бы «объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ (оружия массового уничтожения — «Газета.Ru») и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».

Антонов также заявил, что следует «подумать» о проведении совместной встречи глав МИД и министров обороны» России и США.

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