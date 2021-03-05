Россия выступила за углубление диалога с США по ряду тем

Россия рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-клаб». Оно было опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Он отметил, что российская сторона также выступает за углубление диалога «по положению на Ближнем Востоке, проблематике Латинской Америки, Азии, Африки».

Как указал дипломат, интересам Москвы и Вашингтона отвечало бы «объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ (оружия массового уничтожения — «Газета.Ru») и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».

Антонов также заявил, что следует «подумать» о проведении совместной встречи глав МИД и министров обороны» России и США.