Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли олигархов в победе бывшего президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года, передает «Лента.ру».

По его словам, стать первым руководителем Российской Федерации Ельцину помогли миллионеры во главе с Борисом Березовским, которые финансировали кампанию политика. Политтехнолог отметил, что без их денег не было бы никакой победы.

Павловский добавил, что сам входил в первую двадцатку этих финансистов.

«Вторая десятка — это группа [Анатолия] Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело», — рассказал он, добавив, что в ходе кампании отвечал за центральную и региональную прессу.

Президентские выборы 1996 года стали единственными в России, где для определения будущего президента потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами тогда были Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Во втором туре Ельцин получил 53,82% голосов, Зюганов — 40,31%.