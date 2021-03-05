В Совфеде назвали строительство новых городов в Арктике преступным

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин заявил, что строительство новых городов постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики и людей, вынужденных жить в тяжелых условиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мое глубокое убеждение, что (строить) новые города в Арктике просто преступно…» — сказал Важенин.

По его мнению, не нужно вкладывать деньги в развитие старых городов, гораздо правильнее дать возможность пенсионерам уехать из этих тяжелых условий в другие районы государства.

С его позицией согласилась ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина. А также отметила, освоение Арктики напрямую связано с сырьевым освоением новых месторождений, у которых срок службы ограничен.

«Поэтому если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске», — сказала она.

Также Замятина добавила, что люди, живущие в этих городах, столкнутся с очень тяжелыми погодными условиями «в деградирующей городской среде — проблемах, происходящих при исчерпании месторождения».

Ранее в России проектировали плавучие аэродромы для Арктики.