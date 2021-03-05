На Украине заявили, что включение США в состав контактной группы по Донбассу не обсуждается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о включении США в контактную группу по Донбассу не стоит.

«Вопрос о привлечении США в трехстороннюю контактную группу не стоит», — сказал он в ходе онлайн-брифинга, который транслировался на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Он добавил, что формат предполагает участие в переговорах Украины, России и ОБСЕ.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.