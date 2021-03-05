Евросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника за растрату госсредств Украины

Европейский союз устранил из персональных санкций «за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением» бывшего вице-премьера украинского государства Сергея Арбузова и бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕС.

В документе указано, что упоминания данных лиц были исключены.

Накануне, 4 марта, сообщалось, что Евросоюз принял решение о продлении на год санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Санкционный режим начал действовать 5 марта 2014 года, он каждый год продлевается, а также в него вносятся изменения. Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов фигурантов.