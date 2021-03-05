В Кремле ответили на планы США и Британии ввести новые санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о планах США и Британии ввести дополнительные санкции в отношении РФ.

«Мы тщательно фиксируем подобные сообщения. Они пока являются ничем иным, как сообщениями СМИ. Мы понимаем, что исходя из механизма Вашингтона, там вторая часть санкций. Они исходят из голословного обвинения России. Никаких реальных данных, говорящих об этом – нет. Россия все уничтожила, программы закрыли в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что гипотетически говорить об ответных санкциях неуместно.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование ею химического оружия.