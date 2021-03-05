Глава СК пошутил о включении его в санкционный список ЕС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пошутил в связи с его включением в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин в пятницу на коллегии СК.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала антироссийские санкции ЕС ничтожными с правовой точки зрения.

2 марта Евросоюз ввел санкции против четырех граждан России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.