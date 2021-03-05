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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

США вводят санкции против украинского бизнесмена Коломойского

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи вводятся санкции. Как сообщает РИА «Новости», бизнесмена обвиняют в коррупции.

Согласно сообщению, Коломойскому и членам его семьи запретят въезд в США.

«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что действия Коломойского направлены на подрыв демократических процессов и институтов на Украине.

Как сообщалось, министерство юстиции США намерено конфисковать еще один объект, связанный с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Ранее Минюст США обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в краже средств из «Приватбанка».

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