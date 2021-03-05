Депутат Рады назвал блокировку телеканалов фашизмом в «зеленом» виде

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович счел фашизмом в «зеленом» виде закрытие телеканалов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По его словам, в ночь на 5 марта украинское руководство приняло решение создать «боевую группу» из 20 человек, которые будут нападать на журналистов и оппозиционеров.

«Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот – это и есть фашизм в «зеленом» виде. Еще год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить!» – подчеркнул политик.

Ранее три закрытых на Украине оппозиционных телеканала «112 Украина», ТNewsOne и ZIK создали медиахолдинг «Новости» и новый телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый»), который так же был отключен спустя час после начала эфира.