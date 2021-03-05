США и ЕС договорились согласовывать действия по России

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились предварительно обсуждать свои действия по вопросам, касающимся России, Китая, Белоруссии, Украины и Западных Балкан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Белоруссии, Украине и Западным Балканам», — заявлено в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о планах США и Британии ввести дополнительные санкции в отношении РФ.