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Джо Байден Джо Байден

Байден продлил санкции против Ирана

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Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Действия и политика правительства Ирана <...> продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», – указано в сообщении.

В частности, Байден отмечает распространение и разработку Ираном вооружений, его «кампанию региональной агрессии», поддержку террористических групп, а также «злонамеренные действия» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее США выразили готовность к проведению переговоров с иранской стороной участием «шестерки» международных посредников, в том числе Москвы и Пекина, а также под эгидой ЕС. Издание Wall Street Journal сообщило, что иранские власти отказались от переговоров.

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