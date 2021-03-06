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Новости политики

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Украинские СМИ предупредили о «черной метке» США для Зеленского

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Санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского являются «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского, считает издание «Страна.ua».

«Сегодня Коломойскому прислали очередную «черную метку» из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому», – указано в материале.

По мнению СМИ, Соединенные Штаты пытаются добиться от украинского президента «сдачи» Коломойского, то есть начала против него уголовного производства. При этом ситуация осложняется тем, что бизнесмен является «ближайшим партнером» президента и контролирует часть депутатов фракции «Слуги народа», подчеркивает автор.

«Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление. А наоборот его углубляя. И теперь пространство возможностей для собственных решений у него сузилось до минимального», – отмечается в статье.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи.

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