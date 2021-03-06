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Новости политики

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Премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» России

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Словакия не будет возвращать России вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», так как она необходима для спасения жизней, заявил словацкий премьер-министр Игорь Матович на странице в Facebook.

Матович отметил, что словацкие политики «кричали» о «гибридной войне» и «геополитическом оружии России», когда вакцина прибыла в страну, однако замолчали, когда российская сторона предложила вернуть препарат обратно.

«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть [вакцину] назад. Никогда <...> Мы крепкая часть ЕС, но я не могу отказаться от спасения нашего народа с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России... Я не убийца», – подчеркнул премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предоставлением Словакии российской вакцины от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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