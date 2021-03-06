Зеленский поблагодарил США за введение санкций против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за введение санкций в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Зеленский счел такое решение правительства США справедливым, ведь для экономического процветания и евроатлантической интеграции «Украина должна преодолеть систему, в которой господствуют олигархи».

«Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы перейдем к реформе каждого сектора и укреплению наших отношений, в том числе, и стратегическим партнером — США», — говорится в заявлении на странице офиса главы государства в Facebook.

Накануне американские власти обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в коррупции в крупных размерах. Обвинения относятся к периоду 2014-2015 года, когда предприниматель занимал пост губернатора Днепропетровской области. Вашингтон подчеркивает, что рестрикции отражают приверженность США украинским реформам, которые необходимо провести для вступления страны в НАТО.