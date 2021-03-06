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Министр экономического развития России Максим Орешкин и президент Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, апрель 2017 года Министр экономического развития России Максим Орешкин и президент Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, апрель 2017 года

Песков рассказал, общался ли Путин с заболевшим коронавирусом Орешкиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин в последнее время не общался со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Нет. Прямых контактов у них не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании рассказал, что Орешкин заболел коронавирусом. Мишустин не уточнил деталей состояния здоровья Орешкина, однако передал ему пожелания поскорее выздороветь.

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