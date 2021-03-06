Захарова рассказала, зачем представитель правительства ФРГ посещал РФ

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат Бундестага Йохан Заатхоф посетил Россию, чтобы обсудить двусторонние связи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Заатхоф встретился с председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым, руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павлом Завальным и со специальным представителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

На встречах обсуждалось развитие российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума «Петербургский диалог», и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами.

«С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения (по вопросам немецкого политика)», — говорится в ответе.

Ранее стало известно, что РФ выступает за развитие плодотворного сотрудничества с Германией.