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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мадуро вакцинировался «Спутником V»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Трансляция шла в Twitter президента.

«Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», — сказал Мадуро.

Ранее Венесуэла начала вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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