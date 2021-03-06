Путин написал послание духовному лидеру Ирана

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, которое предназначается руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов, пишет ТАСС.

«Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана», — сказал дипломат.

Он уточнил, что послание касается вопросов укрепления отношений между странами и международным проблемам.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году.