Вучич рассказал об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад усилит давление на Белград, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал после заседания Совета национальной безопасности.

По словам политика, от на всем Западе от Сербии ожидают, что страна примет независимость Косово.

«Это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее», — сказал Вучич.

Стоит отметить, что Косово на сегодняшний день признают свыше 100 государств. Россия среди них нет.

В сентябре 2020 года Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США.