СМИ заявили о превосходстве России над США в Африке

Соединенные Штаты уступают России и Китаю в борьбе за контроль над Африкой, сообщает американское издание Foreign Affairs.

Аналитики журнала отмечают, что Россия и Китай наращивают экономическую и военную активность в Африке, в то время как США такую активность сокращают. Так, с 2014 года России подписала военные соглашения по меньшей мере с 19 африканскими странами и стала главным поставщиком оружия на континент.

В свою очередь США в вопросе взаимодействия с африканскими странами полагаются на послов, при этом у дипломатических миссий нет необходимого числа сотрудников и достаточных стимулов для работы не только на внутригосударственном уровне, но и на уровне региональных организаций для решения глобальных проблем.

«Возросшая активность России и Китая уже превращает Африку в арену острого соперничества с Соединенными Штатами <...> Усиление активности России и Китая на континенте потребует более активного присутствия здесь США», – отмечают авторы материала.

Они подчеркивают, что для установления господства в Африке американское стороне потребуется региональная стратегия, способная противостоять транснациональным угрозам.