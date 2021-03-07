Большинство американцев одобряют подход Байдена к пандемии

Большинство американцев одобряют подход президента США Джо Байдена к пандемии новой коронавирусной инфекции на фоне опасений в обществе относительно «агрессивного» ослабления ограничений, свидетельствуют данные опроса ABC News и Ipsos.

Так, действия главы государства одобряют 68% граждан страны. При этом среди сторонников демократов рейтинг одобрения составляет 98%, среди независимых – 67%. Кроме того, реакцию Байдена на COVID-19 одобряют 35% сторонников Республиканской партии.

«Твердая поддержка реакции президента на коронавирус возникла в связи с тем, что Конгресс продвигает масштабный законопроект Байдена о помощи от коронавируса на $1,9 трлн», – указано в сообщении.

6 марта сенат США утвердил стимулирующий экономику пакет мер на $1,9 трлн. Он предусматривает, в частности, прямые выплаты гражданам по $1,4 тысячи. С учетом выплат, одобренных конгрессом в декабре 2020 года, американцы получат по $2 тысячи. Документ должен пройти голосование в палате представителей, после чего поступит на подпись главе государства.