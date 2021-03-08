Блинкен предложил Афганистану план формирования правительства с талибами

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту Афганистана Ашрафу Гани сформировать афганское правительство вместе с талибами (террористическое движение, запрещенное в РФ). Об этом пишет газета New York Times.

Для обсуждения этого вопроса Блинкен предложил Гани созвать конференцию под эгидой Организации объединенных наций. По мнению главы Госдепа, конференция должна пройти в Турции с участием представителей США, России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Блинкен также описал планы по репрезентации талибов в новом правительстве, изменению Конституции Саудовской Аравии, а также условия трехмесячного сокращения насилия с последующим прекращением огня. Планы также предусматривают проведение выборов после формирования временного правительства.