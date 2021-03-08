Песков: РФ не занимается критикой западных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения к «кампании по дезинформации» западных вакцинах от COVID-19. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По его словам, в США ошибочно определяют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны РФ.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал Песков.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации западных вакцин от COVID-19 при помощи СМИ в интернете. Речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside.