Мадуро чувствует себя хорошо после вакцинации «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не столкнулся с серьезными побочными эффектами после прививки российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость», — сказал он.

Мадуро вдобавок пошутил, что теперь может «отлично говорить по-русски».

По словам президента, 26 марта он получит вторую дозу вакцины.

Ранее Мадуро привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Венесуэла начала вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.