В Госдуме отреагировали на слова об украинском «ударе» по России

Закрытие украинских оппозиционных телеканалов стало не ударом по России, а ударом по демократии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, решение властей Украины о санкциях против телеканалов вызвало недовольство среди украинцев, в первую очередь русскоязычных, так как данные СМИ были популярны в стране и показывали альтернативную точку зрения на многие вопросы.

«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», – подчеркнул Чепа.

Ранее помощник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов стало ударом по России.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».