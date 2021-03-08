США планируют «поддержать свободу слова» в Восточной Европе и Центральной Азии

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) проведут несколько образовательных программ, направленных на «поддержку свободы слова» и работы «независимых СМИ» в разных регионах мира. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

В настоящее время Соединенные Штату ищут подрядчика с опытом организации таких тренингов.

«Такие мероприятия укрепляют медиапотенциал местных организаций и помогают аффилированным с USAGM сетям, сотрудники которых составляют большинство аудитории (этих мероприятий)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждое мероприятие агентство готово выделить от $20 тыс. до $35 тыс. В общей сложности в год USAGM проводит до 20 обучающих программ по всему миру.

В список агентства вошли такие страны, как Китай, Сербия, Черногория, Молдавия, Белоруссия, Украина, государства Прибалтики, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.