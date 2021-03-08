Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта на разных языках

Послы России в зарубежных странах, российские постоянные представители при международных организациях и министр иностранных дел Сергей Лавров поздравили женщин с 8 Марта на разных языках.

Видеозапись опубликована на официальной странице МИДа в Facebook.

Видео начинается с поздравления главы министерства Сергея Лаврова.

«Сердечно поздравляю всех вас с Международным женским днем. От всей души желаю здоровья, успехов, радости и счастья. Мы гордимся вашими профессиональными достижениями, низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага», – заявил министр.

После него к женщинам на русском языке обратился постпред РФ при ООН Василий Небензя, вслед за которым российские послы в зарубежных странах выступили в поздравлениями на иностранных языках.

Ранее российских женщин с 8 Марта поздравил президент России Владимир Путин.