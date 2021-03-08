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Новости политики

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Асад и его жена заразились коронавирусом

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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом нового типа, сообщается на официальной странице канцелярии главы государства в Instagram.

Асад и его жена почувствовали легкие симптомы, похожие на признаки инфицирования коронавирусом, после чего сделали тест, который показал положительный результат, указано в сообщении.

По данным канцелярии, глава государства и его супруга находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя хорошо, они продолжают работу в дистанционном формате.

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