В Белом доме заявили о борьбе с российской «дезинформацией» о вакцинах

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всеми силами борются с распространяемой Россией дезинформацией о неэффективности вакцин Moderna, а также Pfizer/BioNTech. Об этом пишет ТАСС.

«Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации», — сказала Псаки.

По ее словам, администрация США изучает способы противодействовать дезинформации.

Ранее в ВОЗ сравнили плюсы и риски вакцинации от коронавируса.

В мире зафиксировали более 116,9 млн заболевших коронавирусом, вылечились после заражения 66,2 млн пациентов, умерли 2,5 млн человек.