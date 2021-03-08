Госдеп обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах

Четыре российские онлайн-платформы под руководством разведки распространяли дезинформацию о вакцинах против коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию», — приводятся слова представителя Госдепа Неда Прайса.

По его словам, Россия «вернулась к своим старым трюкам», что угрожает жизни людей.

Ранее в Белом доме заявили о борьбе с российской «дезинформацией» о вакцинах.