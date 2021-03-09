ЕС назначил посредника для организации политического диалога в Грузии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручили стать посредником в политическом диалоге между властью и оппозицией в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Этот пост получил экс-глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон.

«Мишель во взаимодействии с верховным представителем (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом) Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога в Грузии в результате визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта», — указано в сообщении.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию в Грузии к наступлению.