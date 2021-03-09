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Карлес Пучдемон Карлес Пучдемон

Европарламент лишил Пучдемона неприкосновенности

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Европейский парламент лишил бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона депутатской неприкосновенности, сообщает Reuters.

Члены парламента проголосовали за лишение неприкосновенности Пучдемона и еще двоих бывших членов каталонского кабинета, министров Тони Комина и Клары Понсати.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. В январе 2020 года суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию со ссылкой на депутатскую неприкосновенность политика.

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