Нарышкин рассказал о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией

Соединенные Штаты со времен президентства Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии и недовольны уклонением грузинской правящей партии от выполнения своих требований, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции», – заявил Нарышкин.

По мнению главы СВР, власти США дают Тбилиси понять, что их дальнейшая линия поведения будет зависеть от «готовности грузинского руководства точно следовать американским указаниям».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о крайней обеспокоенности в связи с арестом в Грузии главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.