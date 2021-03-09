Жириновский пригрозил депутатам партии «билетом в один конец»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты партии получат «билет в один конец», если не будут «вместе с лидером» и «идти в наступление» на предстоящих выборах. Его цитирует РИА «Новости».

Такое высказывание Жириновский сделал в ходе пресс-подхода, когда обнаружил, что трое глав комитетов из фракции ЛДПР отсутствуют. В частности, парламентария возмутило отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

«Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, еще председатель комитета! <...> В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета», — сказал Жириновский.

По его мнению, глава комитета должен посещать такие мероприятия и быть «с лидером партии». После этого он потребовал от всех депутатов показать ему отчет за последние два месяца.

«А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой», — пригрозил Жириновский.

Ранее Жириновский раскритиковал выдвижение Манижи на «Евровидение».