Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием терроризма

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проект закона предлагает ограничить доступ к информации с оправданием экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора России или его заместителей.

В пояснительной записке к документу указано, что блокировать такой ресурс можно будет только в случае выявления фактов призыва к осуществлению запрещенной деятельности.

Законопроект ранее был внесен на рассмотрение членами думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России из-за рубежа.