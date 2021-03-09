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Новости политики

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Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием терроризма

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Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проект закона предлагает ограничить доступ к информации с оправданием экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора России или его заместителей.

В пояснительной записке к документу указано, что блокировать такой ресурс можно будет только в случае выявления фактов призыва к осуществлению запрещенной деятельности.

Законопроект ранее был внесен на рассмотрение членами думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России из-за рубежа.

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