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Турецкий почетный караул с изображением российского посла Андрея Карлова в международном аэропорту Анкары, 20 декабря 2016 года Турецкий почетный караул с изображением российского посла Андрея Карлова в международном аэропорту Анкары, 20 декабря 2016 года

Пять обвиняемых по делу об убийстве посла РФ Карлова получили пожизненный срок

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Турецкий суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА «Новости».

Так, суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению; девять человек, которые проходили по делу, получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Кроме того, суд оправдал пять из 28 обвиняемых по делу и еще девять фигурантов находятся в розыске.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова.

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