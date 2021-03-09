СМИ: саммит в «нормандском формате» не готовится

Саммит в «нормандском формате» не готовится, так как решения предыдущего саммита не выполняются. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

Источник подчеркнул, что желание президента Украины Владимира Зеленского отдельно встретиться с лидерами стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) — его личное дело.

«Пока ничего не выполняется – даже по тем вопросам, по которым намечался прогресс – по соблюдению режима прекращения огня, по обмену удерживаемыми лицами. По этим двум темам, к сожалению, наблюдается откат назад. Поэтому сейчас нет никаких оснований для созыва такой встречи», — говорится в сообщении.

По словам источника, встреча нужна Зеленскому для выравнивания падающего рейтинга политика внутри страны.

Ранее Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться к каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если саммит глав государств не состоится.