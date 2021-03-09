В Армении призвали заблокировать входы в парламент

В Армении лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал единомышленников заблокировать все входы в парламент страны. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание», — сказал Манукян.

Он добавил, что в палатках должны ночевать до 300 представителей оппозиции.

Манукян заявил, что депутаты окажутся в здании, после того как смогут принять решение устраивающее народ и государство.

Отмечается, что после попытки ограничить доступ в здание парламента между полицией и митингующими началась потасовка.

Ранее около двух тысяч человек вышли на митинг оппозиции на проспекте маршала Баграмяна в Ереване у здания парламента Армении.