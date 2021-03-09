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Новости политики

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МИД РФ доволен итогами дела об убийстве посла РФ Карлова

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МИД РФ удовлетворен итогами судебного процесса об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что Москва рассчитывает на передачу сведений о заказчиках убийства.

«Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», — говорится в сообщении.

МИД РФ отмечает, что Россия считает, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на Андрея Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.

Ранее турецкий суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

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