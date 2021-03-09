Путин одобрил идею законодательного закрепления статуса молодых ученых

Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова законодательно закрепить статус молодых ученых. Об этом пишет «Российская газета».

«Государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов», — заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что начинающие ученые особо нуждаются в государственной поддержке.

По словам Фалькова, в законодательстве отсутствует четкое определение правового статуса молодых ученых.

«На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки», — добавил он.

Фальков попросил Путина поддержать предложение закрепить понятие и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий.