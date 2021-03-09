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Новости политики

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На Украине предложили сделать английский язык вторым обязательным

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Английский язык должен быть вторым обязательным языком на Украине, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», — заявил Данилов.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален, так как конституция страны устанавливает украинский язык в качестве единственного государственного.

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