На Украине предложили сделать английский язык вторым обязательным

Английский язык должен быть вторым обязательным языком на Украине, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», — заявил Данилов.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален, так как конституция страны устанавливает украинский язык в качестве единственного государственного.