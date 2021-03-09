Лавров обсудил содействие в нормализации ситуации в Ливии с главой МИД Египта

В ходе телефонных переговоров глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Была рассмотрена проблематика урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающееся положение в Ливии. В данном контексте была акцентирована необходимость интенсификации международных усилий под эгидой ООН по содействию скорейшей нормализации обстановки в Ливии и формированию постоянных общеливийских органов власти», — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, они выразили надежду на то, что переходное ливийское руководство сможет в сжатые сроки осуществить объединение госструктур и финансово-экономических институтов на базе принципов обеспечения суверенитета и территориальной целостности Ливии.

Министры подтвердили продолжение дальнейшей координации внешнеполитических усилий Москвы и Каира в интересах достижения полного мира на Ближнем Востоке, учитывая имеющуюся международно-правовую базу.

Ранее ЕС заявил о намерении занять более активную роль в урегулировании ливийского конфликта.