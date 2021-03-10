Губернатору Нью-Йорка грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах

В отношении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо может быть проведена процедура импичмента из-за обвинений в сексуальных домогательств. С соответствующим заявлением выступил лидер республиканцев в нижней палате заксобрания Уилл Баркли в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

По его словам, такую резолюцию подготовили представители республиканского меньшинства в нижней палате заксобрания штата Нью-Йорк.

«Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководить», — сказал Баркли.

Он добавил, что Куомо снова подтвердил свое решение остаться на посту в понедельник, 8 марта.

Республиканец также опубликовал в своем Twitter текст резолюции, где сказано, что отставку губернатора или его уход с поста поддержали лидеры обеих партий в обеих палатах заксобрания.

Ранее Куомо в шестой раз обвинили в сексуальных домогательствах.