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Новости политики

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Экс-премьер Франции Франсуа Фийон Экс-премьер Франции Франсуа Фийон

В Кремле заявили, что гостем Путина не был экс-премьер Франции Фийон

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что европейским гостем главы РФ Владимира Путина был бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

На минувшей неделе в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» российский лидер рассказал, что накануне встретился в Кремле с иностранцем, который приехал из Европы.

Во вторник, 9 марта, газета «Коммерсантъ» сообщила, что Путина навещал Фийон.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что не намерен раскрывать личность гостя Путина, так как «это относится к личным встречам президента».

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