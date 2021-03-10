Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы законодательного органа.

Отмечается, что политик переходит на работу в частный сектор.

Тигран Галстян был назначен руководителем-генеральным секретарем аппарата Национального собрания Армении 21 января 2019 года. С сентября 2018 года по 21 января 2019 года он занимал должность советника первого вице-премьера Армении.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по поводу увольнения главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна.