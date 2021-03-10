Блинкен и Салливан встретятся с китайской делегацией на Аляске

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта на Аляске встрется с китайской делегацией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.

«Госсекретарь Блинкен и советник по национальной безопасности Салливан обсудят с КНР широкий круг вопросов», — заявили в американском ведомстве.

Китай представят глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Другие детали не уточняются.

Ранее Китай выступил с обращением к США по СВПД.